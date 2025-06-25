Euro için yeni tahminler geldi

Euro, 1,17 dolar sınırına yaklaşarak stratejistlerin aylardır işaret ettiği 1,20 dolarlık hedefe bir adım daha yaklaştı. Jeopolitik tansiyonun düşmesi ve Fed'in temkinli tutumuyla güç kazanan euro, Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Euro'nun dolar karşısında güçlenmesi paritenin dört yıl önceki seviyelerine ulaşabileceği beklentisini artırdı.

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Ortak para birimi euro, küresel piyasalarda dikkat çekici bir yükseliş ivmesi yakalayarak stratejistlerin uzun süredir beklediği potansiyel hedef olan 1,20 dolara yaklaşan bir momentum sergiliyor. Son üç günde yüzde 1,6 oranında değer kazanan euro, önemli bir teknik ve psikolojik direnç noktası olan 1,17 dolara ulaşmak üzere. Analistler, bu seviyenin aşılması hâlinde daha güçlü bir ralliye zemin hazırlanabileceğini belirtiyor.

DÖNÜM NOKTASI: 1,17 DOLAR SEVİYESİ

Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) verilerine göre euro, bu ay içinde boğa opsiyonlarında en yüksek nominal hacmin görüldüğü 1,17 dolara yaklaşırken, bu seviyenin aşılması hâlinde piyasalarda önemli bir kırılma yaşanabileceği değerlendiriliyor. 1,17 doların üzerinde kalıcı bir hareketin gerçekleşmesi durumunda euro/dolar paritesinin bir sonraki hedefinin 1,20 dolar olabileceği belirtiliyor. Bu seviye, en son 2021 yılında test edilmişti.

Teknik analiz açısından da 1,17 dolar seviyesi, hem yatırımcı güveni hem de piyasa psikolojisi açısından güçlü bir eşik olarak görülüyor. Bu noktada yaşanabilecek bir kırılma, euro için 1,20 dolara kadar olan alanın teknik olarak "boş" olduğu ve yukarı yönlü bir hızlanmanın yaşanabileceği anlamına geliyor.

KÜRESEL FAKTÖRLER EURO’YA GÜÇ KATIYOR

Euro’nun bu yükselişine etki eden faktörlerin başında jeopolitik tansiyonun düşmesi ve ABD’den gelen ekonomik verilerin beklentilerin altında kalması geliyor. İran ve İsrail arasında ateşkesin sağlanması ve bölgesel risklerin bir süreliğine rafa kalkması, küresel yatırımcıların daha istikrarlı varlıklara yönelmesine neden oldu. Bununla birlikte, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine ilişkin temkinli açıklamaları da doların zayıflamasına katkı sağladı.

Euro, bu gelişmelerin etkisiyle salı günü 1,1641 dolar seviyesine kadar yükselerek Ekim 2021'den bu yana en yüksek gün içi seviyesini gördü. Euro’nun değer kazanmasında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) iletişim stratejisi ve piyasaya verdiği mesajlar da etkili oldu.

STRATEJİSTLERDEN 1,20 DOLAR TAHMİNİ

Uluslararası yatırım bankaları ve finans kuruluşları, euro/dolar paritesindeki yükselişin sürebileceğine dikkat çekiyor. HSBC stratejistleri, geçtiğimiz hafta yılsonu euro tahminlerini 1,15 dolardan 1,20 dolara revize etti. Gerekçe olarak ise, yılın kalan döneminde ABD dolarında genel bir zayıflama beklentisi gösterildi.

Benzer şekilde, Danimarka merkezli Danske Bank da euro için 12 aylık hedefini 1,20 dolar olarak korurken, Almanya merkezli Deutsche Bank stratejistleri ise Aralık 2025’e kadar euro’nun bu seviyeye ulaşacağını öngörüyor.

MERKEZ BANKALARI ARASINDAKİ FAİZ FARKI AZALIYOR

Para piyasaları da merkez bankalarından gelen mesajları dikkatle izliyor. Şu anda piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna kadar yaklaşık 59 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirmesini fiyatlıyor. Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) yönelik beklenti ise daha sınırlı: sadece 25 baz puanlık bir gevşeme.

ECB Başekonomisti Philip Lane, salı günü yaptığı açıklamada enflasyonun yüzde 2 hedef seviyesine yaklaşmakta olduğunu ve fiyat baskılarının büyük ölçüde hafiflediğini söyledi. Bu da ECB’nin daha temkinli faiz indirimi yoluna gideceği beklentisini güçlendiriyor. Bu yaklaşım, euro lehine bir faiz farkı yaratmasa da dolara karşı değer kazanımını destekleyici bir unsur olarak görülüyor.