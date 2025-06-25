Kremlin'den Ukrayna açıklaması: Yeni tur müzakereler için tarih belirlenecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da varılan anlaşmaların uygulanmasının ardından yeni müzakere tarihinin belirleneceğini söyledi. Peskov, “Bu süreç sona eriyor. Ardından, yeni tur müzakerelerin tarihi belirlenir.” dedi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerde varılan anlaşmaların hayata geçirilmesinin ardından yeni müzakere tarihinin belirleneceğini söyledi.

Başkent Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, “Bu süreç sona eriyor. Ardından, yeni tur müzakerelerin tarihi belirlenir.” ifadelerini kullandı.

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında yaşanan gerilime de değinen Peskov, gelişmelerden endişe duyduklarını belirtti. İran Meclisi’nin, UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa tasarısını kabul etmesini "anlaşılabilir" bir adım olarak niteleyen Peskov, kararın İran’daki nükleer tesislere yönelik sebepsiz saldırılar nedeniyle alındığına işaret etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, ülkede bir grup tarafından darbe planlandığı yönündeki açıklamasını da değerlendiren Peskov, "Bu, şüphesiz Ermenistan’ın iç meselesidir ve elbette Ermenistan'da hukuk, düzen ve barışın sürmesini ve Ermenistan'ın Rusya'ya dost müreffeh, istikrarlı bir ülke olmasını istiyoruz." dedi.

Ne olmuştu?

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da müzakereler yapılmıştı.

Müzakerelerde 6 bin Ukrayna askerinin dondurulmuş cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda uzlaşıya varılmıştı.