Yeni düzenlemenin detayları netleşti! 2 yıla 36 gün, 1 yıla 18 gün, 6 aya 9 gün…

‘Suç işleseler de cezaevine girmeden tahliye ediliyorlar’ algısını ortadan kaldırmak için yeni bir düzenlemeye imza atıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'ndeki denetimli serbestlik sistemine ilişkin "Cezasızlık algısının önüne geçeceğiz" dedi. Tunç, bir yıl ceza alan suçluların en az 18 gün cezaevinde kalacağını açıkladı. İşte detaylar…

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Denetimli serbestlik ile cezasızlık algısının önüne geçeceklerini dile getiren Tunç, sistemi geliştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Tunç, iki yıl ceza alan suçluların en az 36 gün, bir yıl ceza alanların ise en az 18 gün cezaevinde kalacaklarını ifade etti.

Denetimli serbestlik sistemi

"Denetimli serbestlik görevlilerimiz gece gündüz demeden toplumun her kesimine dokunmaya çalışıyorlar. Bu büyük yapının daha da güçlenmesi için gerekli tüm adımları atmaya sistemi geliştirmeye kararlıyız.

10. Yargı paketi

Çok önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Özellikle değişiklikle aldıkları cezanın koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin en az 10'da birini ceza infaz kurumunda geçirme şartı getirildi.

Şu an yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre;

2 yıl ceza alan, koşullu salıverilme tarihine kadarki sürenin 1/10’unu, yani en az 36 gününü ceza evinde geçirmek durumunda kalacak.

1 yıl ceza alan hükümlü, cezasının en az 18 gününü cezaevinde geçirmek durumunda kalacak.

6 ay ceza alan hükümlü, cezasının en az 9 gününü cezaevinde geçirmek durumunda kalacak.

"Cezasızlık algısının önüne geçeceğiz."

Cezasızlık algısının önüne geçeceğiz. İki yıl ceza alan en az 36 gün cezaevinde kalacak. Bir yıl ceza aldıysa en az 18 gün cezaevinde kalma durumu olacak.

Konutta infaz edilirken denetimli olarak takibinin sağlanması çalışması da yapılıyor.

Denetimli serbestlik yalnızca Türkiye'de uygulanan bir sistem değil. Cezanın sadece geçmişin bedeli değil geleceği açılan bir kapı olarak düşünüyoruz.