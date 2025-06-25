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Altın fiyatları önce düştü sonra yükseldi! Gram ve çeyrek altın...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın fiyatları önce düştü sonra yükseldi! Gram ve çeyrek altın...

İsrail-İran arasındaki çatışmaların durulması altın fiyatlarına nasıl yansıdı merak ediliyor. Dün değer kaybeden altında bugün yükseliş var. İşte altın piyasasında son durum...

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Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 4 bin 231 liradan tamamladı.

Gram altın-çeyrek altın

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından 4 bin 245 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 10 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 930 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,3 primle 3 bin 332 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalması varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasındaki gevşemeye yönelik açıklamaları yatırımcıların odağında bulunuyor.

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