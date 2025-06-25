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Eski CHP'li Gürsel Tekin'den çok sert tepki: Ben kimsenin adamı olmadım, olmayacağım...

Eski CHP'li Gürsel Tekin'den çok sert tepki: Ben kimsenin adamı olmadım, olmayacağım...

Sosyal medyada şahsına yönelik organize bir saldırı yürütüldüğünü söyleyen Gürsel Tekin çok sert tepki gösterdi. Tekin "Hiç kimse bizim nerede durduğumuzu, neden durduğumuzu sorgulayamaz!" ifadeleri kullandı.

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CHP'de genel başkan yardımcısı, genel sekreter ve milletvekili olarak uzun yıllar görev yapan ve 2024'ün şubat ayında partisinden istifa eden Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından hakkında çıkan iddialara çok sert tepki gösterdi.

Tekin "Ben kimsenin adamı olmadım, olmayacağım. Trolleriniz de, yönlendiren babalarınız da vız gelir tırıs gider. Çünkü biz halktan yanayız." dedi. Tekin'in paylaşımı şöyle:

Bugün sosyal medyada, kimlerin yönettiği artık sır olmaktan çıkmış trol ordularıyla, şahsıma yönelik organize bir saldırı yürütülüyor. Alıştık biz bu yöntemlere. Dün de vardı, bugün de var.

Ama şunu herkes bilsin: Atınıza, itinize sahip çıkın!

"Bu saldırılarla ne beni susturabilirsiniz, ne CHP’yi teslim alabilirsiniz"

Biz bu partinin emeğini, bedelini ödemiş insanlarız. Hiç kimse bizim nerede durduğumuzu, neden durduğumuzu sorgulayamaz!

Bu saldırılarla ne beni susturabilirsiniz, ne CHP’yi teslim alabilirsiniz. Parayla tutulmuş sanal tetikçileri salarak yol açılmaz; halkın güveni böyle kazanılmaz.

CHP, ekran başından trol koordine edenlerle değil, sokakta halkla omuz omuza yürüyenlerle büyür. Ben o sokağın adamıyım. Her taşında emeğim, her adımında alın terim var.

"Kararsızlar artıyorsa dönüp biraz kendinize bakın"

Gerçek CHP’lilik; yukarıdan parmak sallamakla değil, örgütü dinlemekle, halkla birlikte yürümekle olur. Kararsızlar artıyorsa dönüp biraz kendinize bakın. Hakaretle, küfürle, linçle değil, samimiyetle yol alınır.

"Vız gelir tırıs gider"

Ben kimsenin adamı olmadım, olmayacağım. Trolleriniz de, yönlendiren babalarınız da vız gelir tırıs gider. Çünkü biz halktan yanayız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz.

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