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Erdoğan ile Trump görüşmesine damga vuran zarf! İçinde ne var?

Erdoğan ile Trump görüşmesine damga vuran zarf! İçinde ne var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ile eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kraliyet Sarayı'ndaki yemekte, eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Hollanda'nın Lahey kentine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi. NATO Liderler Zirvesi kapsamında çekilen aile fotoğrafına katılan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldi. Zirvedeki akşam yemeğinin ardından ise Erdoğan ile Trump bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan ve Trump yan yana geldi

Fotoğraf çekimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump yan yana geldi. İki liderin fotoğraf çekimine geçilmeden önce tokalaştıkları görüldü.

Erdoğan ile Trump görüşmesine damga vuran zarf! İçinde ne var? - Resim: 0

Akşam yemeği sonrasında bir araya geldiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, Lahey'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeği sonrasında bir araya geldi.

Görüşme, Kraliyet Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirildi. İki lider, Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan ile Trump görüşmesine damga vuran zarf! İçinde ne var? - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayi alanındaki işbirliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze'deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurguladı.

Erdoğan ile Trump görüşmesine damga vuran zarf! İçinde ne var? - Resim: 2

İki lider, NATO'nun önde gelen müttefikleri olarak, İttifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine dikkati çekti.

Erdoğan'ın elindeki zarf dikkat çekti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede Erdoğan'ın elindeki zarf dikkat çekti. Zarfın içinde ne olduğuna yönelik sorular cevap bulmayı bekliyor.

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