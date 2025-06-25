İran'dan Trump'ı kızdıracak istihbarat raporu! Beyaz Saray reddetti ama...

ABD ve İsrail istihbaratı tarafından yapılan değerlendirmeler, ABD’nin geçtiğimiz hafta İran’ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırıların İran’ın nükleer programı için kilit önemde olan tesisleri imha etmediği tespitinde bulundu.

Abone ol

13 Haziran'da başlayan İsrail-İran savaşı ABD'nin İran'a ait nükleer tesisleri vurmasıyla en şiddetli gününü yaşamıştı. Trump her açıklamasında üzerine basa basa İran'ın nükleer altyapısının ortadan kaldırıldığını söylemişti. Ancak ortaya çıkan istihbarat raporları farklı bir sonuca işaret etti. İran'ın nükleer programının sadece biraz gerilediği vurgulandı. Trump ise basında yer alan haberlere tepki gösterdi.



ABD istihbaratı tarafından gerçekleştirilen bir ön değerlendirme, ABD’nin geçtiğimiz hafta İran’daki üç nükleer tesise gerçekleştirdiği saldırıların, İran’ın nükleer programının temel unsurlarını imha etmediği ve muhtemelen programın sadece birkaç ay gerilemesine neden olduğunu belirtti.

Beyaz Saray reddetti ama...

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer tesislerinin tamamen imha edildiğine dair açıklamalarıyla ters düşen bu değerlendirme, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından reddedildi. Leavitt, "Bu sözde değerlendirme, tamamen yanlıştır" dedi.

İran'dan Trump'ı kızdıracak istihbarat raporu!

İsrail istihbaratı tarafından paylaşılan bir değerlendirmede ise ABD saldırılarının İran’ın nükleer programını "birkaç yıl" gerilettiği fakat tamamıyla imha etmediği belirtildi. İsrailli üst düzey bir yetkili İsrail basınına yaptığı açıklamada, ABD’nin saldırılarının her şeye rağmen yararlı olduğu ve bu sayede müzakereler yoluyla elde edilemeyecek sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Trump haberlere tepki gösterdi

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD medyasında çıkan ve İran nükleer tesislerine saldırının nükleer tesislerine "tam olarak etki etmediğini, sadece çalışmaları birkaç ay geciktirdiğini" iddia eden haberlere tepki gösterdi.

ABD Başkanı, "Yalan haber kanalı CNN, başarısız New York Times ile birlikte tarihteki en başarılı askeri saldırılardan birini etkisiz göstermek için birlik oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail basını, ayrıca İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların İran’ın uranyum zenginleştirmeye yeniden teşebbüs etmesini engelleme açısından caydırıcı olacağı değerlendirmesi paylaşıldı. ABD ordusu, 22 Haziran’da B-2 Spirit bombardıman uçakları ile İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine saldırı düzenlemişti.