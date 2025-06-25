Bomba Kılıçdaroğlu kulisi! CHP'ye kayyum atanırsa ne yapacak?

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Kemal Kılıçdaroğlu’na evinde yaptığı ziyarette Özgür Özel ile görüşme önerisinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun CHP'li isimlere verdiği yanıt ortaya çıktı.

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CHP kurultay davasına sayılı günler kala eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karar sonrası nasıl hareket edeceği merak konusu oldu. CHP'li isimler peş peşe Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederken, "Partiyi kayyuma bırakamam” dedi.

Ekol TV Ankara Haber Koordinatorü Eray Görgülü'nün haberine göre, CHP Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Kılıçdaroğlu’na dün yaptıkları ziyaretin öncesinde de Ankara İl Başkanı Ümit Erkol Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

"ÖZEL GÖRÜŞMEK İSTİYORSA KENDİ ARASIN"



Erkol'un “Özgür Özel’le görüşseniz iyi olur” sözlerine Kılıçdaroğlu, "Görüşmek istiyorsa kendisi arasın” yanıtını verdi. Erkol, 30 Haziran’dan önce iki ismin buluşmasının önem taşıdığını ve mutlak butlan kararına karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini de söyledi. Ancak, Kılıçdaroğlu bu talebi olumlu karşılamadı. Kılıçdaroğlu, “Partiyi kayyuma bırakamam” dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞEN CHP HEYETİ NE DEDİ?

-İktidarın amacı CHP'yi dağıtıp parçalamak. Bir mutlak butlan kararı sıkıntı yaratır. Birbirimize gireriz, prestijimiz sarsılır.



-Önceki kurultayda karşı taraflarda olmuş olabiliriz. Bu demek değil ki birbirimizden intikam alalım, çözüm bulalım. Gelin sizi Özel'le bir araya getirelim, karşılıklı görüşün.



-Kamuoyunda şöyle bir beklenti var: Çıkın, 'Mutlak butlan uygun olmaz. Kabul etmem. Böyle bir şeyi partimize ve delegelerimize yakıştırmam.

KILIÇDAROĞLU ÜÇ CHP'LİYE NE DEDİ?

-Böyle bir açıklama yapamam. Umarım mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım?



-Karardan sonra Özel ile oturur konuşuruz.





