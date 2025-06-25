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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderleri onuruna verilen yemeğe katıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderleri onuruna verilen yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ile eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kraliyet Sarayı'ndaki yemekte, eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

Yemeğe gelen konukları karşılayan Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşi Maxima'nın, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ve eşleriyle fotoğraf çektirmesinin ardından yemeğe geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderleri onuruna verilen yemeğe katıldı - Resim: 0

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