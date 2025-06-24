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Aziz Yıldırım: Herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın bana değil

Aziz Yıldırım: Herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın bana değil

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, "Herkes kendine gelsin. Herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, bana değil" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe eski aşkanı Aziz Yıldırım, Ataşehir'de genç kongre üyeleriyle buluştu. 400'e yakın genç isim, kulübün geleceğiyle ilgili fikirlerini anlattı.

"LÜTFEN FENERBAHÇE'YE SAHİP ÇIKIN"

Aziz Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Biz hepimiz bugün buraya Fenerbahçe'nin geleceği için neler yapmalıyız, bunu konuşmaya geldik. Lütfen benim üzerimden seçim sürecini yorumlamayın. İki senelik geçiş süreci bambaşka bir konu. Asıl mesele Fenerbahçe'nin tekrar eski günlerine ulaşmak icin yapılması gerekenleri konuşmak. Anadolu'da futbol tarihimizde yer alan ancak bugün artık var olmayan bir çok spor kulübü var. Lütfen Fenerbahçe'ye sahip çıkın.

"HERKES KENDİNE GELSİN"

Yıldırım, şu sözleri sarf etti:

Herkes kendine gelsin. Herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, bana değil. Bakın beni böyle zorlarsanız, hiçbir Fenerbahçe platformuna katılmam. Ben Fenerbahçe için hepinizin taşın altına elinizi sokmanızı istiyorum.

"BENİM ÜZERİMDEN SEÇİMİ YÜRÜTMEYİN"

Aziz Yıldırım son olarak, şu şekilde konuştu:

Beni bırakın. Benimle oynarsanız, bir gün çıkar tüm kamuoyu önünde, "Yokum" derim, bütün umutlarınız kaybolur. Benim üzerimden, Fenerbahçe başkanlığı veya seçimi yürütmeyin. İstemiyorum ve lütfen rica ediyorum siz Fenerbahçe'ye sahip çıkın.

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