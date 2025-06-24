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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Hollanda'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Hollanda'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak etmek için geldiği Hollanda'nın Lahey kentine geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere geldiği Hollanda'nın Lahey kentinde konaklayacağı Hilton Otel'e ulaştı.

TÜRK VATANDAŞLARINDAN SEVGİ DOLU KARŞILAMA

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Lahey'e geldi.

Otele girişinde Erdoğan'ı, Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın liderler onuruna vereceği akşam yemeğinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor

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