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Netanyahu'ya bir darbe daha: Avrupa ülkesi İsrail ile ticareti yasakladı!

Netanyahu'ya bir darbe daha: Avrupa ülkesi İsrail ile ticareti yasakladı!

Filistin topraklarını işgal eden İsrail'e bir darbe daha geldi. İrlanda İsrail'e ticaret yasağı uygulayan ilk AB ülkesi olma yolundaki en büyük adamı attı.

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Harris, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İrlanda'nın Gazze'deki soykırıma karşı sesini yükselttiğini ve tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

"İLK ÜLKE OLACAĞIZ"

Her ülkenin elindeki tüm imkanları kullanması gerektiğini dile getiren Harris, "Bugün, Avrupa'da işgal altındaki Filistin toprakları ile ticareti yasaklayan yasayı Kabine onayına sunan ilk ülke olacağız. Bu önemli bir adım, çünkü İrlanda halkı adına bu soykırım faaliyetlerine karşı sesimizi yükseltiyor ve tavrımızı net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Ancak tabii ki, asıl umudum ve düşüncem, bugün bu yasayı yayımlamanın gerçek faydasının diğer ülkeleri de benzer adımlar atmaya teşvik etmesi." diye konuştu.

İrlanda'nın söz konusu yasası, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerinden yapılacak ithalatı ve bu yerleşimlerle her türlü ticareti yasaklamayı hedefliyor. Bu yerleşimlerde üretilen ürünlerin ülkeye sokulması engellenmek isteniyor.

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