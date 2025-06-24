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Fernando Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Fernando Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Arjantin kulübünden yapılan imza töreniyle ilgili fotoğraflı paylaşımda, "Fernando Muslera, kulübümüzle Aralık 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzaladı." denildi.

Türkiye'de 14 sezon oynayan Uruguaylı efsane file bekçisi, sarı-kırmızılı takımda 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.

Fernando Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Resim: 0

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