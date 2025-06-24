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İran itiraf etti! Ateşkesten dakikalar önce...

İran itiraf etti! Ateşkesten dakikalar önce...

İran, İsrail'i ateşkesin yürürlüğe girmesinden dakikalar önce 14 füze ile vurduğunu duyurdu. Füzeler sayesinde İsrail'in askeri ve destek merkezlerinin imha edildiği ifade edildi.

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İran Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist rejimin dün geceki suçlarına karşılık, düşmana dayatılan ateşkesin yürürlüğe girmesine dakikalar kala Devrim Muhafızları Ordusu Sadık Vaat 3 Harekatı'nın 22. dalgasında işgal altındaki topraklara 14 füze atarak Siyonist rejimin askeri ve destek merkezlerini imha etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ateşkesten dakikalar önce gerçekleştirilen saldırılar, "İsrail için tarihi ve unutulmaz bir ders" olarak nitelendirildi. ​​​​​​​

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