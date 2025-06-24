İran ateşkesi bozdu mu? Genelkurmay Başkanlığı'ndan İsrail'in iddiasına yanıt

İran Genelkurmay Başkanlığı'nın, ateşkes yürürlüğe girdikten sonra İsrail’e füze saldırısı düzenlendiği iddialarını yalanladığı bildirildi.Abone ol
İran devlet televizyonu, Genelkurmay Başkanlığı'nın İsrail'e füze atıldığı iddiasını yalanladığını aktardı.
Haberde, “Genelkurmay Başkanlığı, son saatlerde İran'dan işgal topraklarına füze atıldığı iddialarını yalanladı.” ifadesine yer verildi.
Devlet televizyonunun konuya ilişkin haberinde 'Siyonist rejime, ateşkes ilan edilmesinin ardından İran'dan işgal topraklarına füze atıldığına ilişkin haberler doğru değil." ifadesi kullanıldı.
İsrail, ateşkes ilan edilmesinin ardından İran'dan füze atıldığını öne sürmüştü.
İsrail Savunma Bakanı da bunun üzerine İran'a saldırı emri verdiğini duyurmuştu.