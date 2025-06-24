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Adana sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama

Adana sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, depremin Saimbey Fay Zonu'nda olup ve büyüklüğü 7’ye varan fay üretim kapasitesinde olduğunu dile getirdi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.09'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı.

Görür, depremin Saimbey Fay Zonu'nda olduğunu dile getirip "Bu zon sol yönlü, doğrultu atımlı. Yaklaşık 40 km uzunlukta ve 7,0’ye varan fay üretim kapasitesinde." dedi.

Görür, depremin 6 Şubat depremleri ile stres alanı değişimini gösterdiğini dile getirdi.

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