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İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne süren İsrail ordusu: Şiddetle karşılık vereceğiz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne süren İsrail ordusu: Şiddetle karşılık vereceğiz

İran'ın füze atarak ateşkesi ihlal ettiğini öne süren İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, "şiddetle karşılık vereceklerini" belirtti.

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İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, katıldığı durum değerlendirmesi oturumunda, "İran'ın ateşkesi feci biçimde ihlali karşısında, şiddetle karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde İsrail ve İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmuş, İsrail ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu daha sonra İran'dan İsrail'in kuzeyine doğru füze ateşlendiğini hava savunma sistemlerinin bu saldırıyı önlediğini ileri sürmüştü.

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