Narin davasında yeni gelişme! Ağabey Enes Güran için kritik başvuru

Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu ağabey Enes Güran, avukatları aracılığıyla Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. İşte detaylar...

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Diyarbakır​'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran​ cinayetinde sır perdesi aylardır aralanamadı. 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bir çuvalın içerisinde bulunmuştu.

Korkunç olayın ardından Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Dava ile ilgilili soruşturma sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Enes Güran'ın avukatı tarafından Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu.

Enes Güran'ın avukatı tarafından hazırlanan temyiz dilekçesinde, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince, 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine ilişkin istinaf başvurularının incelenerek kararın hukuka uygun bulunduğu hatırlatıldı.

Yargıtaya gönderilmek üzere 1. Ceza Dairesine sunulan temyiz dilekçesinde şu değerlendirmede bulunuldu:

"İlk derece mahkemesince verilen karara yönelik istinaf nedenlerinin esastan reddine dair Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin kararının usul ve yasaya aykırı hususlarını belirttiğimiz sebep ve gerekçelerle yapılacak temyiz incelemesi neticesinde, müvekkilimiz lehine ortadan kaldırılmasına karar verilmesini talep ediyorum. Kararla müvekkilim hakkında uygun görülecek şekilde tahliyesine karar verilmesini, aksi takdirde lehine olan tüm kanun maddelerinin uygulanmasını arz ve talep ederim."



ANNE GÜRAN DA BAŞVURMUŞTU

Narin Güran cinayetinde sanık Yüksel Güran'a verilen cezanın bozulması için de avukatı temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin 4 sanık için verdiği hapis cezalarını oy çokluğuyla hukuka uygun bulmuştu. 1. Ceza Dairesi, istinaf başvurularının ayrı ayrı reddine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.