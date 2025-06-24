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İran-İsrail arasındaki ateşkes ne kadar sürecek? Trump çok net konuştu

İran-İsrail arasındaki ateşkes ne kadar sürecek? Trump çok net konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasında anlaşmaya varıldığını duyurduğu ateşkesin süresine dair yeni açıklamalarda bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran ateşkesinin süresine ilişkin iddialı açıklamalar yaptı.

NBC News kanalına telefon görüşmesi yoluyla röportaj veren Donald Trump, İsrail ve İran arası çatışmalar nedeniyle birçok kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Durumun daha da kötüye giderek "tüm Orta Doğu'yu yerle bir edebileceğini" savunan Trump, iki ülke arası varılan ateşkesin önemine dikkati çekti.

Ateşkesin sınırsız olduğunu düşünüyorum

Trump, "Amerika için harika bir gün. Orta Doğu için harika bir gün. İşi bitirebildiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Ateşkesin süresine yönelik sorulan soruya Trump, "(İsrail-İran arası) Ateşkesin sınırsız olduğunu düşünüyorum. Sonsuza kadar sürecek." ifadesini kullandı.

Bir daha asla birbirlerine ateş açacaklarına inanmıyorum

İki ülke arası çatışmaların "tamamen bittiğini" ifade eden Trump, İsrail ile İran'ın "bir daha asla birbirlerine ateş açacaklarına inanmadığını" dile getirdi.

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