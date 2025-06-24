Bingöl'de gece yarısı korkutan deprem

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde gece saat 00.08'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Bingöl'de gece yarısı 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre sarsıntının merkez üssü Kiğı olarak bildirildi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 5.99 KM

00:08'de kayıtlara geçen sarsıntının derinliği 5.99 km olarak açıklandı.