BIST 9.141
DOLAR 39,67
EURO 46,04
ALTIN 4.282,12
HABER /  GÜNCEL

Bingöl'de gece yarısı korkutan deprem

Bingöl'de gece yarısı korkutan deprem

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde gece saat 00.08'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Abone ol

Bingöl'de gece yarısı 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre sarsıntının merkez üssü Kiğı olarak bildirildi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 5.99 KM

00:08'de kayıtlara geçen sarsıntının derinliği 5.99 km olarak açıklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Irak: Katar’daki ABD üssüne saldırı bölgenin güvenliğini tehdit ediyor
Irak: Katar’daki ABD üssüne saldırı bölgenin güvenliğini tehdit ediyor
Trump’tan İran’a teşekkür! "Şimdi barış zamanı"
Trump’tan İran’a teşekkür! "Şimdi barış zamanı"
ABD Başkanı Trump: Şimdi barış zamanı
ABD Başkanı Trump: Şimdi barış zamanı
Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak
Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak
Beyaz Saray'da hava savunma sistemleri devrede
Beyaz Saray'da hava savunma sistemleri devrede
İran’ın Katar’daki ABD üssünü vurması, petrol fiyatlarını düşürdü
İran’ın Katar’daki ABD üssünü vurması, petrol fiyatlarını düşürdü
DMM’den 'ABD uçakları Türk hava sahasını kullandı' iddialarına yalanlama
DMM’den 'ABD uçakları Türk hava sahasını kullandı' iddialarına yalanlama
İran: İsrail, Tahran'da bugüne kadar 206 noktaya saldırı düzenledi
İran: İsrail, Tahran'da bugüne kadar 206 noktaya saldırı düzenledi
Fatih Altaylı'dan cezaevinden ilk mektup: “Bu da geçer yahu”
Fatih Altaylı'dan cezaevinden ilk mektup: “Bu da geçer yahu”
Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
İran'ın ABD üslerine saldırısı sonrası MSB'den açıklama!
İran'ın ABD üslerine saldırısı sonrası MSB'den açıklama!
Samsun Kültür Yolu’nda Ebru Yaşar rüzgârı
Samsun Kültür Yolu’nda Ebru Yaşar rüzgârı