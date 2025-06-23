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DMM’den 'ABD uçakları Türk hava sahasını kullandı' iddialarına yalanlama

DMM’den 'ABD uçakları Türk hava sahasını kullandı' iddialarına yalanlama

Türkiye’nin hava sahasının, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarında kullanıldığı yönündeki iddialar, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yer alan “İran’ın nükleer tesislerine saldırı gerçekleştiren Amerikan bombardıman uçaklarının Türk hava sahasını kullandığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında da Türk hava sahasının hiçbir şekilde ihlal edilmediğini vurguladı.

Açıklamada, ABD uçaklarının Amerika’dan havalanarak Cebel-i Tarık üzerinden Akdeniz’in güneyinden İsrail’e ulaştığı, ardından Irak hava sahası üzerinden İran’a taarruz gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı. Uçakların dönüşte yine aynı güzergahı izlediği ve Girit’in güneyinde yakıt ikmali yaparak Amerika’ya döndüğü belirtildi.

Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrarı savunmaya devam ettiğinin altını çizen DMM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu doğrultuda yürütülen diplomatik çabalara öncülük ettiğini kaydetti. Açıklamada, kamuoyunun yanıltıcı bilgi ve dezenformasyonlara karşı dikkatli olması çağrısında bulunuldu.

İŞTE DMM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

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