TFF duyurdu! Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün istifa ettiğini, PFDK başkanlığına Başbuğ Pınarbaşı'nın atandığını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün görevinden istifa ettiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Demirtürk'ün yanı sıra Başkan Vekili Taha Çalık ve Raportör Üye Serhat Çetin'in de istifalarını sunduğu belirtildi.

TFF, PFDK'da gerçekleşen istifaların ardından yeni atamaları duyurdu.

Başkanlığa Başbuğ Pınarbaşı, PFDK üyeliklerine Abdullah Adır ve Yusuf Ziya Taşkın atandı.

"GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETMİŞLERDİR"

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Av. Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Sayın Av. Taha Çalık ve Raportör Üye Sayın Av. Serhat Çetin görevlerinden istifa etmişlerdir.

PFDK Başkanlığına Sayın Başbuğ Pınarbaşı, PFDK üyeliklerine Sayın Abdullah Adır ve Sayın Yusuf Ziya Taşkın atanmıştır. Sayın Pınarbaşı, Sayın Adır ve Sayın Taşkın'a yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Celal Nuri Demirtürk, Sayın Av. Taha Çalık ve Sayın Av. Serhat Çetin'e teşekkür eder, çalışma hayatlarında başarılar dileriz.

CELAL NURİ DEMİRTÜRK KİMDİR?

1964 yılında Isparta'da dünyaya gelen Celal Nuri Demirtürk, babasının görevi nedeniyle Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşasa da eğitim hayatına Ankara'da devam etti.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Demirtürk, hukuk alanındaki yolculuğuna 1990 yılında avukat olarak başladı.

Hukukla erken yaşlarda tanışan Demirtürk, hukukçu bir aileden geliyor. Babası Emekli Yargıtay Üyesi Mehmet Demirtürk'ün etkisiyle çocukluk döneminden itibaren hukuk alanına ilgi duydu.

Demirtürk, yaklaşık 35 yıllık hukuk kariyeri boyunca birçok kurum ve kuruluşta görev aldı. 1990-1993 yılları arasında Ziraat Bankası'nda, ardından 1993-1997 yılları arasında Dışbank Kavaklıdere şubesinde sözleşmeli avukat olarak çalıştı.

Medya sektöründe de yer alan Demirtürk, 1994-1999 döneminde Kanal 6'da hukuk müşaviri ve icra kurulu üyesi olarak görev aldı ve RTÜK yasalarının hazırlanmasında aktif rol üstlendi.

1994-2004 yılları arasında Türk Petrol, Turtel Turizm ve Üniversal Sigorta gibi büyük şirketlerin hukuk departmanlarında görev alan Demirtürk, sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından PFDK Başkanlığı görevine getirildi.