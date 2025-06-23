İran’dan Katar ve Irak’taki ABD üslerine füze saldırısı

Son dakika haberi bu kez Katar'dan geldi. İran korkulan hamleyi yaptı ve ABD'nin en büyük üssünün bulunduğu Katar'daki El - Udaid üssünü vurdu. Katar saldırıdan bir kaç saat önce hava sahasını kapatıp, ABD'lilere sığınaklara gidin çağrısı yapmıştı. ABD basınına göre ABD üssüne 6 füze atıldığını yazıyor.

Abone ol

ABD'nin İran'ın nükleer tesisine saldırmasının ardından bölgede gerilim arttı. İran misilleme olarak ABD'nin Katar'daki askeri üslerini vurdu. ABD basını ABD üssüne 6 tane füze atıldığını açıkladı. Katar'ın Başkenti Doha'da patlama sesleri yükseliyor...

ABD'nin en büyük üssü



İran'ın hedefi Katar'daki ABD'nin El - Udaid üssü oldu. ABD’nin Orta Doğu’daki tüm hava operasyonları için burası kullanılıyor. Ortadoğudaki en büyük ABD üssü olan karargahda 10 bine yakın ABD askeri konuşlanmış durumda. El-Udaid Üssü, Doha’nın dışında yer alıyor ve burada aynı zamanda İngiliz askeri personeli de dönüşümlü olarak görev yapıyor.

Saldırı doğrulandı

İran devlet televizyonu IRIB de saldırı doğruladı. Aktarılan haberde "İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik askeri harekatı başladı" denildi. İran ayrıca Irak'taki ABD üslerine de saldırı düzenlediğini açıkladı.

Operaysonun ismi: Zaferin müjdesi

İran, Katar ve Irak'taki ABD askeri üslerini hedef alan operasyonunun ismini de açıkladı. İran, operasyonun isminin "Beşaretü'l-Feth" (Zaferin Müjdesi) olduğunu duyurdu.

Sığınaklara gidin uyarısı verilmişti

Katar, birkaç saat önce hava sahasını kapatmış ve Amerikalı vatandaşlarına yerinde sığınma emri vermişti.

Katar hava sahasını kapattı

Öte yandan ABD üssünün bulunduğu Katar, bölgedeki gelişmeler ışığında güvenlik nedeniyle ülkenin hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.