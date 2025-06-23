MKYK sonrası açıklama: Vahim sonuçlar doğuracak...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in İran’daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların bölgeyi büyük bir felaketin eşiğine getirdiğini belirtti. Saldırıların sivil altyapıyı da hedef aldığını vurgulayan Çelik, bu eylemlerin uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve nükleer tehlikenin tüm bölge için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

"İSRAİL GAZZE'DE SOYKIRIM YAPIYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekerek, "İsrail Gazze'de büyük bir soykırım yapıyor. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken bunları detaylı şekilde ele alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SİVİL İNSANLARA BOMBA YAĞDIRILIYOR"

İsrail'in İran'da gerçekleştirdiği saldırıların bölge için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Ömer Çelik, "İsrail'in tabii İran'a yaptığı haksız ve hukuksuz saldırı neticesinde şu an gelinen noktada doğrudan sivil insanlara bomba yağdırılması söz konusu. Nükleer tehlikenin ortaya çıkması gibi bir gündemi takip ediyoruz. Nükleer tesislere bomba yağdırılıyor. Bu tehlike, bütün bölgeyi sıkıntı içerisinde bırakabilecek sonuçlar doğurabilir" dedi.

“SON DERECE İBRET VERİCİ”

Ömer Çelik, “Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalarda oradaki nükleer santrallerle ilgili olarak dikkat çekilenlerden çok daha tehlikeli olmasına rağmen İran'daki tesislerin gündeme getirilmemesi son derece ibret vericidir. İsrail'in İran'a saldırısıyla birlikte BM şartı dahil olmak üzere hepsinin ihlal edildiği bir tablo ortaya çıkmıştır. Uluslararası hukukun geçerliği açısından vahim manzaradır” ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.

“İSRAİL NÜKLEER SİLAHA RAĞMEN TARAF DEĞİL”

Çelik, “İran nükleer anlaşmalara taraf ülke, İsrail ise nükleer silah olmasına rağmen taraf değil. Burada Cumhurbaşkanımız başından beri bu meseleyle ilgili prensibini net şekilde ortaya koymuştu. 'Biz bölgede hiç kimsenin nükleer silah sahibi olmasını istemiyoruz' demişti” dedi.

“VAHİM SONUÇLAR DOĞURACAK”

İsrail’in müzakereler sürerken saldırılar gerçekleştirdiğini hatırlatan AK Parti Sözcüsü Çelik, “Umman'da ABD ile İran arasında müzakereler devam ederken İsrail saldırmıştır. İsrail'in saldırısı bir bakıma müzakere masasına yapılmış saldırıdır. Bugünün gündemi Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılıp, kapatılmayacağı. Nükleer tesislerin üzerine bomba yağdırılırken, İran bombalanırken iki şey dikkat çekiyor. Birincisi nükleer tehlike, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından daha büyük tehlike. Saldırgan taraf İsrail olduğu halde İsrail'in saldırganlığı üzerine cılız cümle kuranlar İran'ın cevabının vahim sonuçlar doğuracağını ifade ediyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

“HER TÜRLÜ SALDIRIYI KINIYORUZ”

Ömer Çelik, “Bugün İsrail hangi tesisleri vurmuş diye basın toplantısından önce baktım. Doğrudan sivil hedefleri vuruyor. Hastaneyi, üniversiteyi vuruyor. Nükleer tesisleri bahane eden İsrail'in İran'a saldırmasının herhangi meşruluğu yok. Hedef nükleer silahın engellenmesi şeklinde İsrail'in kendi kendine uydurduğu tutum ise o zaman sivil altyapıyı niye vuruyorsunuz? Biz İran'a yapılan her türlü saldırıyı kınıyoruz. İran'ın güvenliğini, milli egemenliğini, toprak bütünlüğünü sonuna kadar destekliyoruz. BM üyesi bir ülkenin saldırıya uğraması hiçbir şeklinde kabul edilemez” sözleriyle İran’a yönelik saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

“TSK HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMIŞTIR”

İsrail hükümetinin politikalarının bölge için yarattığı tehlikeyi hatırlatan Çelik, “7 Ekim'den sonra Netanyahu ilk yaptığı açıklamada David Koridoru'nu kurmaktan, birtakım kehanetleri gerçekleştirmekten, Ortadoğu'nun haritasını değiştirmekten bahsetti. Bunun İsrail'in güvenliği ile ilgisi yok. Netanyahu hükümetinin saldırgan örgüt olarak davranmasıdır buradaki mesele. Bu saldırıyla ilgili olarak bilgi alınmasından itibaren hem Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hem TSK hem diğer birimlerimiz Türkiye'nin güvenliği açısından her türlü tedbiri almıştır. Bütün birimler teyakkuz durumuyla görevlerini yerine getirmiştir” ifadeleriyle Türkiye'nin İsrail'in yarattığı tehlikelere hazır olduğunu açıkladı.

İSRAİL'İN İRANA SALDIRILARI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran’da rejim değişikliği hedeflediği değerlendirilen İsrail’in sivilleri hedef almasını ve İran’ın sivilleri hedef aldığı yönünde propaganda yapmasını şu ifadelerle değerlendirdi:

REJİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN BAHSEDİLEMEZ

Şimdi bölgede derinlemesine çatışmaların ortaya çıkabileceği tablo ortaya çıktı. Şimdi İran'ın misillemesiyle ilgili haberler takip edilirken İsrail saldırganlığının devam ettiğinin altını çizmek lazım. Bugün İsrail sivil altyapısını vurdu. Kimsenin başka bir ülkeye saldırarak rejim değişikliğinden bahsetmek gibisinden bir şey olamaz.

ASLA KABUL EDİLEMEZ

Rejim değişikliğinden bahsetmek hele de bir saldırıyı rejim değişikliğine kaydırmak, İran'da dini liderin hedef alınması gibi bir yaklaşım asla kabul edilemez. Şimdiye kadar Netanyahu hükümeti tarafından pekçok cinayet işlenmiştir. İran'da rejim değişikliği ya da herhangi şekilde dini lidere dönük olarak tutumun ortaya konması vahşette yeni bir aşamaya geçmektedir.

EN BÜYÜK TEHDİT NETANYAHU HÜKÜMETİ

Birileri çıkıp İsrail'in güvenliğinden bahsetmesinin hiçbir zemini yoktur. Bugün İsrail'deki sivilleri en güvensiz ortama sokan Netanyahu hükümetinin agresifliği ve saldırılardır. İsrail için en büyük tehdit Netanyahu hükümetinin kendisidir. Herhangi bir şekilde dünyada elinde güç olan, bombardıman uçağı olan başka rejimleri dönüştürmeye kalkması kabul edilemez.

HERKES TARAFINDAN GÖRÜLDÜ

Sayın Amerikan büyükelçisi Amerika'nın rejim değişikliğinin ardından koşmayacağını bahsetmişti. Biz de bunu olumlu karşılamıştık. Bunun Afganistan ve Irak'ta ne sonuçlar doğurduğunu herkes tarafından görüldü. İsrail'in yaptığı propagandanın herhangi şekilde siyaset biçimine dönüşmemesi gerekir. Kimsenin rejimini değiştirmek ya da üst düzey yönetimi hedef almak gibi bir yaklaşımı söz konusu olamaz.

"TÜRKİYE GÜNDEMİNE HAKİMDİR"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Terörsüz Türkiye hedefi hakkında ise, “Türkiye gündemine hakimdir. Kendi politikalarını tutarlı bir şekilde yönetmektedir. Terörsüz Türkiye hedefinde geri gitme, aksama, gevşeme yoktur. Terörsüz Türkiye hedefi konusunda olgunlaşmış stratejimiz söz konusudur. Önümüzdeki aylar içinde silah bırakmanın somut, kapsayıcı ve tam olarak gerçekleşmesi ve bunun sahada TSK ve MİT tarafından takip edilmesi yaklaşımımız aynen devam etmektedir” dedi.

"TAKVİM VE UYGULAMALARI SÜRDÜRÜYORUZ"

Çelik, “Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge politikasına ilham verecek demiştik. Pek çok güç odağı doğrudan çatışmaya girmeyerek vekalet savaşı içinde bölgeyi terör örgütleri üzerinden dizayn etmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede biz terörsüz Türkiye ile ilgili çalışmalarımızın öngördüğümüz takvim, strateji ve uygulamaları sürdürüyoruz. Bugün gelinen aşamada terör örgütünün silah bırakması ve silahların TSK ve MİT'in içinde olduğu doğrulama mekanizması olarak teyit edilmesi esas hedeftir” ifadeleriyle Türkiye’nin Terörsüz Türkiye hedefi takviminin devam ettiğini ifade etti.

"SALDIRILARI KINIYOR, LANETLİYORUZ"

Suriye’nin başkenti Şam’da bir kiliseye yapılan ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği saldırı hakkında, “Bölgede hangi gruba karşı yapılırsa yapılsın her türlü provokasyonu reddediyoruz. Dün Şam'da kiliseye yapılan saldırı bölgedeki gelişmelerden bağımsız değildir. Saldırıyı DEAŞ'ın gerçekleştirdiğine dair istihbarat bilgisi var. Arkasında kimler olabileceği konusunda yüksek deneyimimiz var. Bir kez daha o saldırıları kınıyoruz, lanetliyoruz” diye konuştu.