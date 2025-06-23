Emine Erdoğan’dan üniversitelerde sıfır atık çağrısı

Emine Erdoğan, YÖK ile Sıfır Atık Vakfı arasında imzalanan "Üniversitelerde Sıfır Atık Uygulamaları İşbirliği Protokolü"ne ilişkin yaptığı paylaşımda, iş birliğinin çevre bilinci ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Erdoğan, üniversitelerde kurulacak Sıfır Atık kulüpleriyle gençlerin yaşanabilir bir dünya için öncülük edeceğini vurguladı.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Sıfır Atık Vakfı arasında imzalanan "Üniversitelerde Sıfır Atık Uygulamaları İşbirliği Protokolü"ne dair paylaşımda bulundu.

Sıfır Atık Vakfının protokolle ilgili paylaşımını alıntılayan Erdoğan, "Doğaya duyulan sevgi, kampüslerde kök salacak." vurgusu yaptı.

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Vakfımız ile YÖK arasında imzalanan protokol, yalnızca bir işbirliği değil, çevre bilincinin, sürdürülebilirliğin ve akademik gücün el ele verdiği bir geleceğin habercisidir. Üniversitelerimizde kurulacak Sıfır Atık kulüpleriyle gençlerimiz, bilimin rehberliğinde yaşanabilir bir dünya için öncülük edecek. Bu kıymetli işbirliğinin hayırlı olmasını diliyor, doğaya, insana ve geleceğe değer katan her gencimizi sevgiyle selamlıyorum."