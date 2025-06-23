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En çok kene olan iller! 5 il hastalık taşıyan kene popülasyonunda ilk sırada

En çok kene olan iller! 5 il hastalık taşıyan kene popülasyonunda ilk sırada

2025 yılında arka arkaya kene ölümleri yaşamaya başladı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı taşıyan keneler bu yıl normalin üstünde can alırken, en çok kene olan iller uyarıldı. Bu illerden özellikle 5 ilde popülasyon çok fazla. Bu iller Sivas, Tokat, Çorum, Yozgat ve Kayseri...

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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığında geçen yıla göre büyük bir artış yaşanıyor. Verilere göre Türkiye'de son 20 yılda görülen toplam KKKA vaka sayısının 15-20 bin civarında. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı her yıl ülkemizde 1000'e yakın vakaya ve 50'ye yakın ölüme neden oluyordu. Bu sene ise kenelerin görülmeye başlanması ile birlikte şimdiden sayı 16'ya yükseldi. 

En çok kene olan 5 il
Her kene hasta etmiyor. KKKA virüsü taşıyan keneler ısırdığında ölümcül oluyor. Bu keneler ise en çok 5 ilimizde varlık gösteriyor. Bu iller şunlar:
-Tokat,
-Çorum,
-Sivas,
-Yozgat,
-Kayseri
Bu 5 ilin Kuzey ilçeleri ve köylerinde vakalara sık rastlanıyor. Yeşil Irmak'ın kenarında yer alan ve Yeşil Vadi olarak nitelenen bölgede kene vakaları çok fazla. Gümüşhane, Zonguldak, ve Karabük illerinde KKKA virüsü taşıyan kenelere rastlanıyor. 

Türkiye'deki KKKA virüsü taşıyan kene popülasyonu 2000 yılından itibaren ortaya çıktı ve özellikle Sivas, Tokat, Çorum, Yozgat, Gümüşhane, Zonguldak, Karabük ve Kayseri'nin kuzey ilçeleri ve kırsalında yayıldı.

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