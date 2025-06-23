Nihal Candan'ın eski eşi Faruk Çiçek kimdir ilk kez konuştu! Onun yüzünden öldü denildi

Nihal Candan'ın aşırı zayıflık sonrası yaşamını yitirmesi ile birlikte aileden gelen açıklamalar gözlerin eski eşi Faruk Çiçek'e çevrilmesine sebep oldu. Nihal Candan'ın annesi Umut Candan eski damadını 'kızını yalnız bırakmakla' itham etti ve ölümünde onun da payının olduğunu ima etti. Verdiği röportajda yemek yememeyi kendine bir intihar şekli olarak seçtiğini belirten Nihal Candan'ın babası da kızının yaşamak istemediğini söylemişti. Suçlanan damat ilk kez konuştu ve bilinmeyenleri anlattı.