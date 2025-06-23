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Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Grup Başkanvekilleri Turhan Çömez, Buğra Kavuncu ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ile birlikte AK Parti Grubu'na ziyarette bulundu.

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Leyla Şahin Usta ile İYİ Parti heyeti arasındaki görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

AK Parti Grup Başkanı Güler, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, geçen hafta TBMM'de içtüzük ihlali sayılabilecek bazı hususların meydana geldiğini, İYİ Parti heyetinin bu konuyla ilgili kendilerine bilgi verdiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun, TBMM Başkanlığına bu konuyla ilgili bir dilekçe verdiğini aktaran Güler, "Bu konuda bizlere ayrıntılı bilgi verdiler. Genel olarak bunları değerlendirmiş olduk." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ise TBMM Başkanlığına verdiği dilekçeyi hatırlatarak, dilekçenin konusu üzerinde değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Dervişoğlu, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşüp konuyla ilgili görüşlerini paylaşacaklarını, partisinin grup başkanvekillerinin de MHP ve Yeni Yol Partisi grubunu ziyaret edeceğini aktardı.

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