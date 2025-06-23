Faruk Çiçek kimdir ilk kez konuştu eşi Nihal Candan onun yüzünden öldü dendi

Nihal Candan'ın ölümü sonrasında annesi Umut Candan, eski eşi hakkında suçlamalarda bulunmuştu. Umut Candan, kızının ölümünde payı olduğunu iddia ettiği eski damadı Faruk Çiçek için 'Kızımı yalnız bıraktı onu asla affetmeyeceğim' dedi. Peki suçlanan eski eşi Faruk Çiçek, Nihal Candan'ı terk mi etti? Faruk Çiçek ilk kez konuştu.

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Nihal Candan'ın aşırı zayıflık sonrası yaşamını yitirmesi ile birlikte aileden gelen açıklamalar gözlerin eski eşi Faruk Çiçek'e çevrilmesine sebep oldu. Nihal Candan'ın annesi Umut Candan eski damadını 'kızını yalnız bırakmakla' itham etti ve ölümünde onun da payının olduğunu ima etti. Verdiği röportajda yemek yememeyi kendine bir intihar şekli olarak seçtiğini belirten Nihal Candan'ın babası da kızının yaşamak istemediğini söylemişti. Suçlanan damat ilk kez konuştu ve bilinmeyenleri anlattı.

Anne Umut Candan kızı Nihal’in eşi Faruk Çiçek için “Kızımı yalnız bıraktı. Onu asla affetmiyorum” dedi Faruk Çiçek sessizliğini bozdu. Eşi Nihal Candan ile cezaevine girmeden önce boşanma kararı aldıklarını açıklayan Faruk Çiçek, "Nihal ile hapse girmeden önce ayrılık kararı almıştık. Benim yüzümden hastanelere düşmedi" dedi.

Hastaneye gidip helalleştim

Faruk Çiçek, "Nihal’i ben öldürmedim" diyerek şu açıklamayı yaptı:

-Nihal’in uğradığı başka haksızlıklar varken boşanma davam olan birisinin yanında durmadığım için mi adımı kötüye kullanıyorlar. Yurt dışında olmama rağmen döndüm, hastaneye gittim Yoğun bakımda yanında oldum, hellaleştim, insanlık görevimi yerine getirdim.

Nihal Candan için eşini bırakmıştı

Faruk Çiçek ile evlenen Nihal Candan'ın evli olduğunu cezaevine girdiğinde öğrenmiştik. Nihal Candan ve Faruk Çiçek'in evlilik meselesi ilk patlak verdiğinde Faruk Çiçek'in Nihal Candan ile birlikte olabilmek için önceki eşini ve çocuklarını bıraktığı ortaya çıkmıştı.

Nihal Candan tutuklandıktan sonra ortadan kaybolan Faruk Çiçek, cezaevine gidip onu hiç ziyaret etmemişti. Nihal Candan cezaevinden çıkar çıkmaz da Faruk Çiçek ondan boşanmıştı. Nihal Candan'ın tazminat talebi de geri çevrilmiş ünlü fenomen 'Benden fakir çıktı' demişti.

5 Haziran günü 29 kiloya düştüğü tespit edilen ve fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nihal Candan, süreç boyunca yoğun bakımı ve mamayla beslenmeyi reddetti. Önce 25, sonra 23 kiloya düşen Nihal Candan, ne yazık ki 20 Haziran akşamı hayatını kaybetti.