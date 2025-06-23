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ÖSYM'den engelli bireyler için Türkiye'de bir ilk!

ÖSYM'den engelli bireyler için Türkiye'de bir ilk!

ÖSYM Başkanı Ersoy, Türkiye'de bir ilk olarak 19 Temmuz'da engelli adaylara yönelik uluslararası düzeyde 4 beceri temelli İngilizce dil sınavının uygulanacağını duyurdu.

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ÖSYM Başkanı Ersoy, yaptığı açıklamada, engelli adayların dil becerilerini uluslararası standartlarda ölçebilmek amacıyla önemli bir adım attıklarını belirtti.

19 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek olan bu sınavın, Türkiye'de ilk defa 4 beceri temelli (okuma, yazma, dinleme, konuşma) olarak uygulanacağını ve uluslararası geçerliliğe sahip olacağını ifade etti. Bu sınavla, engelli bireylerin eğitim ve kariyer hayatlarında yeni kapılar açılması hedefleniyor.

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