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51 bin liraya havlu mu olurmuş demeyin! Tatilden pahalı plaj havlusu

51 bin liraya havlu mu olurmuş demeyin! Tatilden pahalı plaj havlusu

Yaz geldi deniz sezonu açıldı. Sezonun olmazsa olmazı plaj havlularında lüks markaların fiyatı ağızları açık bıraktı. Gazeteci Yakınca havluların Avrupa satış fiyatlarını paylaşarak bir detaya dikkat çekti: Hepsi Denizli'de üretiliyor...

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Gazeteci Gaffar Yakınca sosyal medya hesabından lüks markaların plaj havlusu fiyatlarını paylaştı.

Yakınca'nın paylaşımına göre fiyatlar 51 bin liraya kadar çıkıyor. "Tatilden pahalı plaj havlusu" ifadelerini kullanan gazeteci önemli bir detayı da takipçileri ile paylaştı. Yakınca paylaşımında şunları kaydetti:

"Tatilden pahalı plaj havlusu! Christian Dior - 36 bin TL Loro Piana - 51 bin Prada - 36 bin TL Hermes - 32 bin TL Bunlar havluların Avrupa'daki satış fiyatları. Ancak hepsi Denizli'de üretiliyor :)"

51 bin liraya havlu mu olurmuş demeyin! Tatilden pahalı plaj havlusu - Resim: 0

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