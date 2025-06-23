BIST 9.103
DOLAR 39,73
EURO 45,71
ALTIN 4.292,13
HABER /  DÜNYA

İran'dan İsrail'e ikinci dalga füze saldırısı! Sirenler çalıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran'dan İsrail'e ikinci dalga füze saldırısı! Sirenler çalıyor

İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e ikinci dalga füze saldırısı başlattığını bildirdi. Birçok bölgede sirenlerin çaldığı belirtilirken korunaklı alanlarda kalınması gerektiği aktarıldı.

Abone ol

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atılan füzeler nedeniyle İsrail'in birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamanın ardından, Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler devreye girdi.

İsrail ordusu, bu saldırıdan kısa süre önce de İran'ın yeni misillemeyle İsrail'in kuzeyine füzeler fırlattığını duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu’dan Ağlama Duvarı’nda Trump’a dua
Netanyahu’dan Ağlama Duvarı’nda Trump’a dua
Litresi 55 liraya çıkan motorine teselli indirimi geldi! Benzinin litresi ne kadar?
Litresi 55 liraya çıkan motorine teselli indirimi geldi! Benzinin litresi ne kadar?
Altın fiyatlarına bakın! Şaşırtan düşüş gram ve çeyrek altın...
Altın fiyatlarına bakın! Şaşırtan düşüş gram ve çeyrek altın...
İran'dan nükleer rest: Uranyum zenginleştirme sürecek
İran'dan nükleer rest: Uranyum zenginleştirme sürecek
Kuzey Kore, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı
Kuzey Kore, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı
AYM'den memurları ilgilendiren kritik karar! Artık bu gerekçeyle işten atılamayacak
AYM'den memurları ilgilendiren kritik karar! Artık bu gerekçeyle işten atılamayacak
Bakan Mehmet Şimşek: Hürmüz Boğazı spekülasyonlarına itibar etmeyin
Bakan Mehmet Şimşek: Hürmüz Boğazı spekülasyonlarına itibar etmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Şam'daki kilise saldırısına sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Şam'daki kilise saldırısına sert tepki
Tahran’da ABD ve İsrail karşıtı gösteri
Tahran’da ABD ve İsrail karşıtı gösteri
Sabahat Akkiraz’ın Londra konseri iptal edildi sebebi denen Talat Paşa kimdir?
Sabahat Akkiraz’ın Londra konseri iptal edildi sebebi denen Talat Paşa kimdir?
Herkesin aklında o soru: Nükleer sızıntı Türkiye'yi etkiler mi? Uzman isim cevapladı
Herkesin aklında o soru: Nükleer sızıntı Türkiye'yi etkiler mi? Uzman isim cevapladı
ABD'li dev bankadan yeni petrol tahmini! Piyasalarda Hürmüz alarmı
ABD'li dev bankadan yeni petrol tahmini! Piyasalarda Hürmüz alarmı