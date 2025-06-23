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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Şam'daki kilise saldırısına sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Şam'daki kilise saldırısına sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen kilise saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, ''Mar İlyas Kilisesi'ne yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum'' dedi.

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Suriye Şam’da kiliseye terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırı sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne yönelik menfur terör saldırısını lanetlediğini belirterek, "Suriye'nin taşeron terör örgütleriyle yeni istikrarsızlık ortamına çekilmesine izin vermeyeceğiz. Suriye'nin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Suriye'nin başkenti Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına, Suriye hükümetine ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.

Suriye'nin huzur ve güvenini, iç barışı ve birlikte yaşama kültürünü, bölgemizin istikrarını hedef alan bu alçakça terör eylemi karşısında Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız. Yıllardır süren zulmün ve çatışmaların ardından ilk defa geleceğine umutla bakan komşumuz, kardeşimiz Suriye'nin, taşeron terör örgütleri eliyle yeni bir istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz. Suriye hükümetinin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz."

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