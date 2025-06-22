Dışişleri Bakanlığı'ndan Şam'daki kilise saldırısına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Şam’daki bir kiliseye düzenlenen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek saldırının Suriye’deki istikrarı hedef aldığını belirtti. Türkiye’nin, terörle mücadelede ve istikrarın sağlanmasında Suriye’nin yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.

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Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'daki bir kiliseye yapılan saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Yapılan yazılı açıklamada," Şam’da bugün (22 Haziran) bir kiliseye yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Suriye halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz.

Bu saldırı, Suriye’de istikrar ve güvenliği tesis etme çabalarını hedef almakta, toplumsal huzur ve barışı bozmayı amaçlamaktadır.

Suriye yönetiminin ve halkının, birlik ve beraberliklerini muhafaza edeceğine ve ülkede kaos yaratmak isteyen terör örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır.

Türkiye olarak, Suriye’nin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

"KARDEŞ SURİYE'NİN YANINDAYIZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şam’da bir kiliseyi hedef alan terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Suriye halkına başsağlığı diliyoruz. Kardeş Suriye’nin güvenliğini ve egemenliğini destekliyoruz. Teröre karşı mücadelesinde her zaman kardeş Suriye’nin yanındayız."