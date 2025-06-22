ABD'den Türkiye’deki personeline güvenlik uyarısı

İran’daki nükleer tesisleri bombalayan ABD, olası misillemelere karşı Türkiye’ye yönelik yeni bir seyahat uyarısı yayımladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki personeline Adana Başkonsolosluğu’nun da bulunduğu güneydoğu bölgesine seyahat edilmemesi yönünde talimat verirken, olası protesto ve güvenlik risklerine dikkat çekti.

Abone ol

İsrail ve İran arasındaki savaşa dahil olarak İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini bombalayan ABD, Türkiye'ye seyahat uyarısı yayımladı.

Bakanlık, resmi internet sitesi ve X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran’a yönelik saldırı sonrası Tahran’ın olası misillemesine karşı Türkiye ve bölge ülkelerde görev yapan personeline uyarılarda bulundu ve bazı kısıtlamalar getirdi.

ABD'DEN, TÜRKİYE'DEKİ PERSONELİNE ADANA'YA SEYAHAT ETMEYİN UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'deki ABD devleti personeline kişisel seyahatlerinden kaçınmaları ve Türkiye'nin güneydoğusundaki 22 vilayeti kapsayan ABD'nin Adana Başkonsolosluğu'nun bulunduğu bölgeye seyahat etmemeleri yönünde talimat verildi.

Açıklamada, ABD'nin dış politikasına yönelik olumsuz algı nedeniyle, Türkiye'de ABD ve batı çıkarlarına yönelik eylemleri tetikleyebileceği vurgulandı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, "Geçmişte bu tür faaliyetler arasında gösteriler, ABD işletmelerinin boykot edilmesi çağrıları, ABD karşıtı söylemler ve duvar yazıları yer almıştır. Kalabalık toplanmalar, yoğun polis varlığı, yol kapanmaları ve trafik aksamalarına yol açabilir. Barışçıl amaçla yapılan toplanmalar dahi kısa sürede kontrolden çıkabilir ve şiddet içerebilir." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ağır bombardıman uçaklarının İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Trump, "ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an" demişti.