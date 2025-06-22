Filenin Sultanları ilk mağlubiyetini aldı

Voleybol Kadınlar 2025 Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Türkiye, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Brezilya’ya 3-1 yenilerek turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmayı 17 bin 34 kişi tribünden izleyerek yeni bir seyirci rekoruna imza attı.

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Voleybol Kadınlar 2025 Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Türkiye, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla Filenin Sultanlar, Milletler Ligi'nde sekizinci maçında ilk mağlubiyetini aldı.

Öte yandan, Türkiye ile Brezilya arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada yine seyirci rekoru kırıldı. Mücadeleyi tribünden 17 bin 34 kişi takip etti.