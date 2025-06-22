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YKS maratonu sona erdi, sorular ve cevaplar erişime açıldı

YKS maratonu sona erdi, sorular ve cevaplar erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu TYT 21 Haziran’da, AYT ve YDT oturumları ise 22 Haziran’da tamamlandı. ÖSYM, YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını erişime açtı

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran’da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran’da uygulandı. 

Adaylar, YKS temel soru kitapçıkları ve cevaplarının tamamına ÖSYM’nin resmi internet adresinde yer alan duyurular sayfasından ulaşabilecek.

İŞTE 2025 YKS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları

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