Arda Güler'den flaş ayrılık cevabı: Oynamazsam her şeyi düşünürüm

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesi açıklamalarda bulundu. Adı transfer dedikodularıyla anılan milli futbolcu, ayrılık haberlerine cevap verdi.

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Meksika temsilcisi Pachuca ile karşılaşacak olan Real Madrid’de genç yıldız Arda Güler, karşılaşma öncesinde basının sorularını yanıtladı. Yeni teknik direktör Xabi Alonso ile ilişkisi ve hakkında çıkan transfer söylentilerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso hakkında konuşan Arda Güler, "Kendimi daha önemli hissediyorum çünkü sürekli benimle konuşuyor. İlk maçta 45 dakika oynadım, bu yüzden her şey daha iyi görünüyor. İyi hissediyorum çünkü tempoyu kontrol etmeyi seviyor, daha kısa paslar istiyor. Beni bir orta saha oyuncusu olarak görüyor ve bu benim için daha iyi." ifadelerini kullandı. Milli yıldız, Real Madrid'deki geleceği için "Şimdilik ayrılmayı düşünmüyorum ama oynamazsam her şeyi düşünürüm. Şu anda tamamen Real Madrid'e odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullandı.