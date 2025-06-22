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ABD İran'a saldırdı! AK Parti Sözcüsü Çelik: Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir

ABD İran'a saldırdı! AK Parti Sözcüsü Çelik: Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD tarafından İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyla beraber bölgemizde çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı. Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in tüm bölgeyi ateşe atmaya çalışan saldırganlığının herkes için tehdit olmaya devam ettiğini vurguladı.

" Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir"

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapsamlı diplomatik temaslarla bölge ve dünya liderleriyle görüştüğünü anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede müzakere masasının yegane çözüm zemini olduğunu en güçlü şekilde vurguladı. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin, barış diplomasisi için her türlü kolaylaştırıcı katkıyı yapmaya ve ev sahipliğine hazır olduğunu ifade etti. ABD tarafından İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyla beraber bölgemizde çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı. Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir.

"Müzakere masası esas olmalıdır"

Cumhurbaşkanımızın müzakere masasına dönülmesi çağrısı ve Türkiye'nin bu temelde çizdiği çerçeve yegane çözüm yoludur. Cumhurbaşkanımızın olayların başından beri değerlendirmeleri haklı çıkmıştır. Bu aşamadan itibaren müzakere masası esas olmalıdır."

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