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Nihal Candan'ın ölmeden önceki son isteği ortaya çıktı!

Nihal Candan'ın ölmeden önceki son isteği ortaya çıktı!

23 kiloya kadar düşen sosyal medya fenomeni Nihal Candan hayata gözlerini yumdu. Candan'ın son isteğini yakın arkadaşı Modacı Pınar Kerimoğlu açıkladı.

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İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, bir süredir Anoreksiya Nervoza teşhisiyle hastanede tedavi görüyordu. İki gün önce hayatını kaybeden Candan'ı dün ailesi ve arkadaşları son yolculuğuna uğurladı.

Nihal Candan'ın ölmeden önceki son isteği ortaya çıktı! - Resim: 0

Candan'ı son dönemde hastanede sık sık ziyaret ederek, yalnız bırakmayan modacı dostu Pınar Kerimoğlu, Instagram hesabından ilginç bir konuyu gündeme getirdi. Kerimoğlu, Nihal Candan'ın eski kocası Mehmet Faruk Çiçek'i görmek istediğini ve ağladığını söyledi. 

Modacı Kerimoğlu, Nihal'ın annesi Umut Candan'ın kendisinden Çiçek'i aramasını rica ettiğini, ancak eski kocası Çiçek'in Nihal görmek istemediğini anlattı. 

Nihal Candan'ın ölmeden önceki son isteği ortaya çıktı! - Resim: 1

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