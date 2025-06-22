BIST 9.203
DOLAR 39,67
EURO 45,78
ALTIN 4.297,26
HABER /  GÜNCEL

Özgür Özel yine Nehir Zeyrek'i yalnız bırakmadı

Özgür Özel yine Nehir Zeyrek'i yalnız bırakmadı

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek bugün Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girdi. Zeyrek'i Özgür Özel yine yalnız bırakmadı.

Abone ol

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) dün yapılan ilk oturumunda olduğu gibi bugün yapılan ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek'in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek'e destek vermek için dün Manisa'ya geldi. Özel, sınavın ilk oturumunda olduğu gibi bugün de AYT'de Zeyrek'i yalnız bırakmadı.

Özel, Yunusemre ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Nehir Zeyrek'e, annesi Nurcan Zeyrek ile birlikte eşlik etti.

Okul girişine kadar birlikte yürüdüğü Nehir Zeyrek'e moral veren Özel, okul önünde çocuklarını bekleyen velilerle de bir araya gelerek, başarılar diledi.

ÖNCEKİ HABERLER
YKS'de Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı
YKS'de Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı
Fatih Altaylı gözaltına alındı! CHP lideri Özgür Özel: Bir an önce serbest bırakılmalıdır
Fatih Altaylı gözaltına alındı! CHP lideri Özgür Özel: Bir an önce serbest bırakılmalıdır
Husiler: ABD İran'a saldırırsa Kızıldeniz'deki gemilerini hedef alırız
Husiler: ABD İran'a saldırırsa Kızıldeniz'deki gemilerini hedef alırız
ABD’nin vurduğu nükleer tesislerde radyasyon sızıntısı var mı?
ABD’nin vurduğu nükleer tesislerde radyasyon sızıntısı var mı?
Erdoğan'ın savaşı bitirme planı Hamaney'den mi döndü?
Erdoğan'ın savaşı bitirme planı Hamaney'den mi döndü?
İran'dan misilleme! Hayfa ve Tel Aviv'de büyük patlamalar yaşanıyor
İran'dan misilleme! Hayfa ve Tel Aviv'de büyük patlamalar yaşanıyor
Bakan Yerlikaya duyurdu! Yılbaşından itibaren havadan denetimlerde 85 bin 842 sürücüye işlem yapıldı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Yılbaşından itibaren havadan denetimlerde 85 bin 842 sürücüye işlem yapıldı
Erbakan net konuştu! Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
Erbakan net konuştu! Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
İran'dan ABD'ye çok sert yanıt! Siz başlattınız biz bitireceğiz: Siviller de hedefte
İran'dan ABD'ye çok sert yanıt! Siz başlattınız biz bitireceğiz: Siviller de hedefte
Havuz keyfiniz zehir olmasın! Hijyen yoksa hastalık var
Havuz keyfiniz zehir olmasın! Hijyen yoksa hastalık var
İsrail'de alarmlar devreye girdi! 'Sığınaklardan ayrılmayın' çağrısı yapılıyor
İsrail'de alarmlar devreye girdi! 'Sığınaklardan ayrılmayın' çağrısı yapılıyor
Öykü Serter'den Nihal Candan'a veda
Öykü Serter'den Nihal Candan'a veda