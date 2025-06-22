ABD ve İran'la ilgili bomba iddia: Her şey planlıydı, kaosun altından 'tiyatro' çıktı!

ABD’ye ait B-2 bombardıman uçakları gece saatlerinde İran'ın 3 nükleer tesisine hava saldırısı düzenledi. ABD'nin İran ve İsrail arasındaki savaşa dahil olması tedirginliği arttırırken üst düzey İranlı bir siyasi, nükleer tesislere saldırının Washington tarafından Tahran’a önceden haber verildiğini öne sürdü.

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İsrail ile İran arasındaki savaş 10. gününe girerken, ABD de İran'daki Natanz, İsfahan ve Fordo’daki nükleer tesisleri hedef alarak savaşa katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada saldırıları bizzat doğruladı. Fordo tesisine yönelik bir bombalama gerçekleştirdiklerini aktaran Trump, Tüm uçaklarımız şu anda İran hava sahasının dışında ve üslerine dönüyor” ifadelerini kullandı.

B-2 bombardıman uçakları kullanıldı

Saldırıyı ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an olarak nitelendiren Trump, "İran şimdi bu savaşa son vermeyi kabul etmeli" dedi. Saldırıda İran'ın yeraltındaki Fordo nükleer tesisini imha edebilecek tek silahı taşıyan uçak olan Amerikan B-2 hayalet bombardıman uçaklarının kullanıldığı belirtildi.

ABD Tahran'a vuracağını bildirdi

ABD'nin savaşa dahil olması bölgedeki gerginliği had safhaya çıkartırken üst düzey İranlı bir siyasi, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Kaynak, Washington'ın İran nükleer tesislerine saldıracağına dair Tahran’a önceden haber verdiğini öne sürdü. Trump yönetimi, saldırıdan önce kapsamlı bir savaş istemediğini ve sadece Fordo, İsfahan ve Natanz’a bir sefere mahsus saldıracağını belirtti.

Uydu görüntüleri ortaya çıktı

İranlı kaynağa göre; saldırıdan günlerce önce tesisler önceden tahliye edildi ve İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının çoğu güvenli konumlara sevk edildi. Öte yandan oydu görüntülerine göre Fordow nükleer tesisine yönelik ABD saldırısından iki gün önce büyük bir konvoy tespit edildi. Tahminlere göre zenginleştirilmiş Uranyum, 2 gün önce İran tarafından çıkarılarak başka bir konuma taşındı.