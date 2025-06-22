ABD’nin vurduğu nükleer tesislerde radyasyon sızıntısı var mı?

UAEA, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının ardından, Fordo da dahil olmak üzere tesis çevresindeki radyasyon seviyelerinde artış gözlenmediğini açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki nükleer tesislere yönelik hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırının ardından kameraların karşısına geçen Trump, “Uçaklarımız evlerine dönmektedir” sözleriyle operasyonun sona erdiğini duyurdu.

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Bu gelişmeyle birlikte, İsrail-İran savaşının 10. gününe girilirken bölgedeki tansiyon daha da yükseldi. ABD’nin ilk kez doğrudan askeri müdahalede bulunması, Orta Doğu’daki krizi yeni bir evreye taşıdı.

Radyasyon seviyelerinde şu ana kadar bir artış tespit edilmedi

ABD'nin düzenlediği saldırıların ardından nükleer tesislerde herhangi bir sızıntı olup olmadığına dair uluslararası kamuoyunda oluşan endişelere yanıt, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) geldi. Ajans, saldırıların hedefinde yer alan Fordo da dahil olmak üzere üç nükleer tesisin çevresindeki radyasyon seviyelerinde şu ana kadar bir artış tespit edilmediğini bildirdi.

UAEA'nın X platformundan yaptığı açıklamada, “Fordo dahil İran’daki üç nükleer tesise yönelik saldırıların ardından, tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış bildirilmemiştir” ifadesine yer verildi.

Ayrıca ajans, durumu yakından takip ettiklerini ve yeni bilgiler geldikçe İran’daki tesislerle ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapılacağını belirtti.