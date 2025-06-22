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İstanbul'da gösteri yürüyüşü ve toplantı yasağı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da gösteri yürüyüşü ve toplantı yasağı!

Şişli Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı grupların sosyal medya mecralarında, ilçe sınırlarında çeşitli protesto ve etkinlikler düzenlemeye yönelik çağrılar yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Yapılması planlanan ya da yapılması muhtemel bu tür etkinliklerin kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edebileceği, toplumsal huzuru bozabileceği ve vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini olumsuz yönde etkileyebileceğinin değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede; suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, 22 Haziran 2025 tarihi itibarıyla 1 gün süreyle Şişli ilçesi sınırları içinde bu konu kapsamında gerçekleştirilecek her türlü açık ve kapalı alan etkinlikleri (toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemleri vb.) Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır."

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