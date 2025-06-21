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Husiler: ABD İran'a saldırırsa Kızıldeniz'deki gemilerini hedef alırız

Husiler: ABD İran'a saldırırsa Kızıldeniz'deki gemilerini hedef alırız

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin İran'a saldırması durumunda Kızıldeniz'deki ABD savaş gemilerine saldırma tehdidinde bulundu.

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada bölgedeki gelişmeleri takip ettiklerini ve ülkeyi savunmak için gerekli "meşru" adımları atacaklarını belirtti.

Husi, İsrail'in bölgede tam kontrol sağlamaya çalıştığını, ABD'nin desteği ve ortaklığıyla "siyonist planını" uygulamak istediğini, "planının önündeki en büyük engel olarak gördüğü İran'daki rejimi düşürmeye çalıştığını" dile getirdi.

"ABD'nin, İran'a karşı herhangi bir saldırıda bulunması, İsrail'in bölgede kontrolü sağlama amacına hizmet etmektedir ve bu kabul edilemez. Çünkü bu, İslam ümmetinin bağımsızlığı ve onurunun elinden alınması, köleleştirilmesi, aşağılanması, vatanlarının işgal edilmesi, kaynaklarının yağmalanması anlamına gelmektedir" diyen Husi, böyle bir saldırı olması durumunda Kızıldeniz'deki ABD savaş gemilerini hedef alacaklarını dile getirdi.

⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu aktardı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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