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İsrail, Ahvaz ve Mahşehr şehirlerine saldırdı

İsrail, Ahvaz ve Mahşehr şehirlerine saldırdı

İsrail, güneybatıdaki Ahvaz ve Mahşehr'de Devrim Muhafızları'na ait kışla ve karargahları eş zamanlı hedef aldı.

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İsrail, İran'a saldırılarını 9'uncu günde sürdürüyor. İran medyasında yer alan haberlere göre İsrail, güneybatıdaki İran'ın başlıca petrol üretim bölgesi olan Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kenti ile Mahşehr Limanı'nda bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait kışla ve karargahlara eş zamanlı olarak saldırı gerçekleştirdi.

Saldırının ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, yoğun duman yükseldiği görüldü. 

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