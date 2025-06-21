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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erakçi'yi kabulünde, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, nükleer anlaşmazlığın çözümüne giden yolun müzakereden geçtiğini söyledi.

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve heyetini kabul etti.

Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'yi hedef aldığı saldırılarda olduğu gibi İran'a yönelik saldırılarına karşı da dirayetli duruş sergilediğini, çatışmaların sona erdirilmesi ve diplomasiye dönülmesi için çeşitli temaslar gerçekleştirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi kabul etti - Resim: 0

Bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, İsrail'in derhal durdurulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın çözümüne giden yolun müzakereden geçtiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığının dahil üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu, İran ile ABD arasında gerek teknik, gerek liderler düzeyinde yapılan görüşmelerle diplomasiye başlayacak adımların bir an önce atılması gerektiğini, Türkiye'nin bu konuda desteklerine devam edeceklerini belirtti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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