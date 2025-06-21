Nihal Candan son yolculuğuna uğurlandı! Annenin feryadı yürekleri sızlattı

Anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nihal Candan bugün son yolculuğuna uğurlandı. Candan'ın cenaze töreninde annesi Umut Candan'ın feryadı yürekleri sızlattı.

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Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, uzun süredir Anoreksiya nervoza hastalığı ile mücadele ediyordu. 23 kiloya kadar düşen ve son günlerinde ikinci kez kalbi duran Candan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta gelen acı haber, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Candan için bugün İstanbul Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından genç fenomen, Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.

Acılı anne 'kızımı öyle görmek istemiyorum' diyerek feryat etti

Törende en yürek yakan an ise annesi Umut Candan’ın feryatları oldu. Gözyaşlarına boğulan acılı annenin “Kızımı öyle görmek istemiyorum” diye haykırışları yürekleri dağladı. Aile bireyleri ve yakın dostları, annenin acısına ortak oldu.

Cenaze törenine Candan ailesinin yanı sıra, sosyal medyadan tanınan Sıla Doğu ve Dilan Polat da katıldı. Taziye sırasında gözyaşları içinde sarılan isimler, genç yaşta kaybedilen Nihal Candan için derin üzüntülerini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Nihal Candan, 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" iddialarıyla tutuklanmış, cezaevinde anoreksiya nervoza teşhisi konulduktan sonra tahliye edilmişti.

Nihal Candan bir süredir hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor, damardan besleniyordu. Gün geçtikçe zayıflayan Candan 23 kiloya kadar düşmüştü. Candan geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti.

Nihal Candan kimdir?

Gerçek adı Gülnihal Candan olan fenomen isim, 1995 yılında Mersin’de doğdu.

İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Kamuoyunun onu ilk tanıdığı yer, 2014 yılında TV8’de yayınlanan “Bu Tarz Benim” yarışmasıydı.

Renkli kişiliği ve sıra dışı tarzıyla kısa sürede dikkat çeken Candan, daha sonra kardeşi Bahar Candan ile birlikte çeşitli televizyon programlarında yer aldı. 2016’da Survivor yarışmasına da katılan Candan, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geldi.