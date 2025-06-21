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İsrail'in kuzeyindeki Beyt Şan kendi İran kamikaze dron ile vuruldu

İsrail'in kuzeyindeki Beyt Şan kendi İran kamikaze dron ile vuruldu

İsrail ordusu, İran'dan fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) kuzeydeki Beyt Şan kentine isabet ettiğini duyurdu.

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Ordudan yapılan açıklamada, 13 Haziran'dan bu yana İran'dan fırlatılan bir İHA'nın ilk kez İsrail'de bir noktayı vurduğu bildirildi.

Beyt Şan kentindeki iki katlı bir binaya isabet eden İHA'nın İran üretimi "Şahid-136" olduğu belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, Beyt Şan kentine isabet eden İHA nedeniyle herhangi bir ölü ve yaralı ihbarının alınmadığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bir insansız hava aracını düşürdüğünü ve bir diğerini düşürme girişimlerini sürdürdüğünü açıkladı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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