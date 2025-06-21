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Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!

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Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, memleketi Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı ağabeyi öldürdü! - Resim: 1

Kadir Canpolat (45) ile ağabeyi M. Canpolat (46) arasında, ilçeye bağlı Çayırdüzü Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı ağabeyi öldürdü! - Resim: 2

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti.

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Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı ağabeyi öldürdü! - Resim: 3

Ağır yaralanan ve ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı ağabeyi öldürdü! - Resim: 4

Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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